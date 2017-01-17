 14 مركزاً صحيّاً يحصل على شهادة الاعتماد من «سباهي» | صحيفة تواصل الالكترونية

14 مركزاً صحيّاً يحصل على شهادة الاعتماد من «سباهي»

0
14 مركزاً صحيّاً يحصل على شهادة الاعتماد من «سباهي»

تواصل – سعود الخالد:

حصل 14 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، حيث نجحت في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية وعددها (23) معياراً.

وأبانت الصحة أن هذا الاعتماد يؤكد حرصها على استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية، وبما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة، ورؤية 2030، حيث تستهدف لاحقاً وبنهاية هذا العام 2017م الحصول على اعتماد (100) مركز للرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية تشمل: القيادة وإدارة الجودة، وسلامة المرضى، والقوى العاملة، وإدارة المعلومات والسجلات الطبية، وحقوق المرضى وعائلاتهم، والعيادات العامة، والإحالة ومشاركة المجتمع وتعزيز الصحة، والتوعية الصحية وصحة الأمومة، والطفولة والتحصينات، والأمراض غير المعدية.

كما تشمل المعايير أيضاً: رعاية المسنين والأمراض المعدية، وصحة الفم والأسنان، وخدمات الطوارئ، وصحة البيئة، وخدمات المختبر، وخدمات الأشعة، وخدمات الصيدلة، وإدارة وسلامة المرفق، ومكافحة ومنع العدوى.

شاهد ايضا

ابنة حميدان التركي: أول مرة نسمع صوت والدنا بهذا الحزن (فيديو)

ابنة حميدان التركي: أول مرة نسمع صوت والدنا بهذا الحزن (فيديو)

خادم الحرمين والقوات المسلحة.. تطوير مستمر وقرارات تاريخية

خادم الحرمين والقوات المسلحة.. تطوير مستمر وقرارات تاريخية

«ترامب» يسحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

«ترامب» يسحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بثمار «العبري» (صور)

وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بثمار «العبري» (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>