«أتلوها صح».. برنامج قرآني تجاوز نصف مليون مشاركة من 89 دولة

تواصل ـ نايف الحربي:

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، عبدالعزيز بن عبدالله حنفي، أن أحد البرامج التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – شارك فيها مستفيدون من 89 دولة بأكثر من نصف مليون تلاوة للمشاركين، مشيداً بالرعاية الكبيرة والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين للقرآن الكريم وأهله.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، مشروع طموح عالمي التطبيق باسم “مشروع خيركم لتعليم القرآن الكريم عن بعد”، الذي يهدف إلى تعليم القرآن الكريم عن بعد لكافة فئات المجتمع على النطاقين المحلي والعالمي باستخدام أحدث التقنيات وبطرق مبتكرة ومشوقة، وقد تخطى أحد برامجه (أتلوها صح) نصف مليون تلاوة (552204 تلاوات) للمشاركين فيه من 89 دولة سجلوا أكثر من مليون دقيقة (1329193) دقيقة.

وقال حنفي بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام: “إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، اختيار موفق؛ تقديراً لمواقفه في خدمة الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية، وعنايته بمصالح المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، وعنايته بالكتاب والسنة المطهرة، وجميع برامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة.

وأشار حنفي إلى أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، تُعد أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله ونشره، وتكريم ورعاية أهله في المملكة.