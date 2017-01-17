 العراق.. «علماء المسلمين» تدين حملات الاعتقال بحق أهالي حزام بغداد | صحيفة تواصل الالكترونية

العراق.. «علماء المسلمين» تدين حملات الاعتقال بحق أهالي حزام بغداد

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العراق.. «علماء المسلمين» تدين حملات الاعتقال بحق أهالي حزام بغداد

تواصل – وكالات:

أدانت هيئة علماء المسلمين حملات الاعتقال العشوائية التي تنتهجها حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العشرات من أهالي قضاء الطارمية، وأحياء القادسية، والجمعية بقضاء المدائن.

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن تلك الحملات تهدف إلى الضغط على سكان مناطق حزام بغداد؛ خدمة لمشروع تغيير التركيبة السكانية، الذي يتخذ من الظلم والقتل والتهجير وسيلة لتنفيذ أهدافه.

وذكر أهالي المعتقلين أن عمليات الاعتقال تمت بأسلوب استفزازي، تخللته عبارات تهديد لأهالي القضاء بمصير مشابه لما حصل لأهالي المدن التي شهدت عدواناً سافراً، وتهجيراً مستمراً، وقتلاً ممنهجاً.

ويأتي تصريح قسم الثقافة والإعلام في الهيئة بعد حملة اعتقالات حكومية طالت العشرات من مواطني قضاء الطارمية، وقضاء المدائن، بينما لم يعرف مصير المعتقلين ولا الجهة التي قامت باعتقالهم، ولا المكان الذي تم اعتقالهم فيه.

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