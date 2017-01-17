 المعارضة السورية تتهم نظام «بشار» بقطع الإمداد المائي عن دمشق | صحيفة تواصل الالكترونية

المعارضة السورية تتهم نظام «بشار» بقطع الإمداد المائي عن دمشق

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المعارضة السورية تتهم نظام «بشار» بقطع الإمداد المائي عن دمشق

تواصل – وكالات:

اتهم المتحدث الرسمي باسم المعارضة السورية عصام الريس، الاثنين، نظام بشار الأسد، بتعمد قطع المياه عن دمشق بسبب قصفه لمصادر الإمداد.

وقال الريس في تصريحات صحفية: إنَّ مقاتلين من الجيش السوري الحر يسيطرون على مصادر المياه نشروا بياناً قبل أيام فقط قائلين: “لا يوجد أفراد من القاعدة هنا، ونحن نسيطر على هذا المصدر، ومستعدون لإعادة تدفق المياه إلى دمشق مجدداً”، بحسب “سي إن إن”.

وأضاف: “نحن لسنا من يقطع المياه عن دمشق.. نُريد إرسال المياه إلى دمشق، ولكن النظام يقصفنا بطريقة تقضي على مصدر المياه والجميع في دمشق يعلم ذلك”.

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