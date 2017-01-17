باحثون صينيون يطورون «ورقاً» يقاوم الحرارة والسوائل

تواصل ـ وكالات:

نجح علماء وباحثون صينيون بمعهد شنغهاي للسيراميك، في تطوير نوع من الورق يقاوم السوائل والحرارة، ومن المتوقع طرحه في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال موقع صحيفة “صباح جنوب الصين” ومقره هونغ كونغ، إن الباحثين استخدموا خلال تعديلهم تركيبة الورق، نوعاً من أنواع الكالسيوم الموجود على عظام وطبقة أسنان الحيوانات، التي تسمى بـ”هيدروكسيباتيت”.

وأشار الموقع إلى أن الورق المطوّر يمكنه مقاومة درجات الحرارة حتى 200 درجة مئوية، وسوائل مثل: القهوة، والشاي، والعصائر.

ولفت “زهو ينغ جيه”، رئيس الفريق، أنه تم تطوير ورق مقاوم للسوائل، أو الحرارة في وقت سابق، لكنه للمرة الأولى يتم فيها تطوير ورق مقاوم للسوائل والحرارة معاً.

وأضاف ينغ جيه: أنه يمكن استخدام الورق المطور في التخطيط ولوحات الإعلانات وفي العديد من الأماكن، ولفت إلى أنه يمكن تنظيف الورق بالماء دون أن تتأثر الكتابات، مضيفاً: “هذا الورق سيتيح إمكانية الاحتفاظ بالوثائق المهمة لمئات السنوات؛ لأنه لن يتأثر بالحرائق، أو السيول”.

وأفاد أن الورقة التي تبلغ حجمها “A4” سيكون سعرها أغلى من الورق العادي، إلا أن سعرها سينخفض بعد إنتاجها بكميات كبيرة.

ويسعى الفريق الذي يعمل على تطوير المشروع منذ 2008م، على طرح المنتج في الأسواق خلال مدة أقصاها 3 أشهر.