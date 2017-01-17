محاكمة مواطن وسورييْن حاولوا تهريب 4 ملايين حبة مخدرة من الإمارات للمملكة

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كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية عن محاكمة 3 أشخاص حاولوا تهريب 4 ملايين حبة أمفيتامين من الإمارات إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الثلاثة مثلوا أمام محكمة في دبي قبل أيام بتهمة حيازة نحو 4 ملايين حبة أمفيتامين.

وأخبر المواطن السعودي المتهم بـ القضية والبالغ من العمر 41 عاماً، محكمة جنايات دبي بأنه بريء ولا علاقة له بتلك الاتهامات، وأنه مسجون منذ ما يقرب من 9 أشهر حتى الآن.

وكان المتهم بجانب سورييْن اثنين اعتُقلا على يد قسم مكافحة المخدرات في شرطة دبي، وذلك في 12 يوليو العام الماضي.

ونقلت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، عن ملازم بشرطة دبي أنهم تلقوا معلومات بأن مواطناً سعودياً عضواً في عصابة تهريب مخدرات، وكان يحاول تهريب ملايين من الحبوب إلى المملكة، وتمكنت الشرطة من وضع شرطي سري على اتصال وثيق مع المتهمين، حيث طلب المتهمون منه تزويدهم بسيارة وسائق لإخراج المخدرات من الإمارات.

وتحدث عن أن بعض المخدرات وجدت في السيارة، واعترف المتهمون أن هناك المزيد من المخدرات مخبأ في “العين”. وأضاف أن المواطن السعودي اعترف له بأنه كان على وشك كسب 30 مليون ريال سعودي من بيع تلك الحبات.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة حيازة تلك الحبوب المخدرة بهدف البيع، وتم تأجيل جلسة المحاكمة حتى 16 فبراير القادم.