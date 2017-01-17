6 نصائح مهمة لحماية سيارتك من السرقة

تواصل ـ وكالات:

كثيراً ما نضطر لاستخدام مواقف السيارات العامة سواء في المطارات، أو المستشفيات، أو المجمعات التجارية؛ ولذلك عليك الاحتراس من لصوص السيارات.

ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح الهامة التي تحول دون سرقة سيارتك أثناء استخدامك للمواقف العامة على النحو التالي:

– يفضل ركن السيارة في أقرب موقع ممكن إلى مدخل المبنى أو المصعد؛ لكثرة مرور الأشخاص بجانب سيارتك؛ ما يمنع السارق من القدرة على الانفراد بها.

– تجنب الأماكن المظلمة حتى لا تقدم خدمة العمر للسارق الذي لن يراه أحد وهو يقوم بسرقة السيارة على العكس من الأماكن ذات الإضاءة الجيّدة، والتي تصعّب على السارق مهمته وتسبب له التوتر.

– أحد أكثر النصائح المهمة هي وضع الأشياء الثمينة في مكان مخفي عن أعين المارة، العديد من الأشخاص يبقون هواتفهم المحمولة، وحاسباتهم المحمولة، ومحافظ الأموال على المقعد الجانبي؛ ما يغري بعض الأشخاص حتى وإن لم يكونوا سارقين محترفين. يمكن إخفاء هذه الأشياء أسفل المقاعد، أو في الصندوق الخلفي.

– عند ركن سيارتك وإغلاقها لا تقم بالنزول منها والذهاب مباشرةً إلى المبنى، راقب الأشخاص المتوقفين، وخذ فكرة عامة عن الموقع، والأشخاص المتواجدين فيه؛ فذلك يشعرهم بالتوتر ومراجعة أنفسهم قبل القيام بالسرقة.

– تعرف على مداخل ومخارج وتصميم المواقف، وعند نزولك من السيارة، ألقِ نطرة على تصميم المواقف، ومواقع كاميرات المراقبة، ومكاتب الأمن ومداخل ومخارج المواقف، بحيث إن حدثت مشكلة ما تكون على دراية بالتصرف المطلوب لحلها.

– لا تترك سيارتك وهي تعمل والمفاتيح بداخلها، بهذه الطريقة أنت تقدم سيارتك على طبق من ذهب للسارق الذي لن يحتاج إلّا لـ 5 ثوانٍ كحد أقصى لسرقة السيارة والفرار بها.