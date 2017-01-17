‫متحدث «العمل» يكشف: أنظمة الوزارة و«هدف» يتعرضان لهجوم إلكتروني‬

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن موقع الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تعرضا لهجوم إلكتروني عبر فيروس، وأنه تمَّ التنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية؛ لاحتواء انتشار الفيروس، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات المعلوماتية؛ للتأكد من سلامة أنظمة “الوزارة” و”هدف”، وعدم وجود أي أضرار قد تنتج على خلفية ذلك.

وقال أبا الخيل: إنَّ الوزارة و”هدف” اتبعتا التدابير اللازمة والإجراءات التقنية لحماية كافة قواعد البيانات، مؤكداً أن الوزارة و”هدف” تمكنتا بعد تلقيهما البلاغات بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني من التعامل مع الفيروس، والحد من انتشاره وتوسعه.

وأكّد أبا الخيل: أن تأثير الهجوم انحصر في بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع الإنترنت، والأجهزة الطرفية للمستخدمين، وعدم تأثر كافة قواعد البيانات المتعلقة ببيانات عملاء الوزارة و”هدف” من الهجوم الإلكتروني، كما أكَّد أن الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و”هدف” ستعود بشكل تدريجي وطبيعي خلال الفترة القادمة.