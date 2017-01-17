 رسمياً.. سامسونج تكشف أسباب انفجار « نوت 7» | صحيفة تواصل الالكترونية

رسمياً.. سامسونج تكشف أسباب انفجار « نوت 7»

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رسمياً.. سامسونج تكشف أسباب انفجار « نوت 7»

 

تواصل – وكالات:

أكدت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، رسمياً أن خللاً في البطارية تسبب بمشاكل “جالاكسي نوت 7″؛ مما أدى إلى وقف إنتاج هذا الجهاز الرئيسي للمجموعة.

وذكرت المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة في بيان، أن تحقيقات داخلية ومستقلة “خلصت إلى أن البطاريات هي التي تقف وراء الحوادث التي طرأت على جالاكسي نوت 7”.

واضطرت الشركة الأولى عالمياً في إنتاج الهواتف الذكية في سبتمبر الماضي إلى سحب 5.2 مليون جهاز “نوت 7” من الأسواق العالمية؛ وذلك بعد انفجار عدة أجهزة.

وكلف هذا الفشل التجاري “سامسونج” مليارات اليوروهات بين ربح فائت وانعكاساته على صورة الماركة التي لا يمكن تقديرها بدقة.

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