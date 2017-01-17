«فيش»: احتياطي «أرامكو» يُنتج 3.7 مليار برميل سنوياً لمدة 70 عاماً

تواصل – الرياض:

ذكرت شركة فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الائتمان، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، إلا أن هناك فرصاً واعدة أمام المستثمرين في المملكة، متوقعة أن تنخفض نسبة العجز في الميزانية في العام 2017؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي، والاعتماد على العائدات غير النفطية.

وأشارت أحدث التوقعات إلى أن قيمة العجز في الميزانية ستنخفض إلى 85 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2017، مقارنة بمبلغ 107.5 مليار دولار في العام 2016، والفضل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 57 دولاراً لكل برميل. وبالاعتماد على هذه التوقعات، فإن التحسُّن في عائدات النفط الناتج عن ارتفاع الأسعار قد يسهم في دعم التسوية المالية على الأمد المتوسط بنسبة تصل إلى 25%.

وبهدف تقييم عرض الاكتتاب الأولي المقترح لنسبة 5% من أسهم شركة أرامكو؛ جاء التقرير الائتماني الصادر مؤخراً عن “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” التابعة لشركة فيش، ليتوقع حدوث زيادة مضاعفة بنسبة تصل إلى 2.5 بالمائة كحد أقصى؛ الأمر الذي يجعلها تقترب من التصنيف السيادي، وكانت الشركة قد صرحت بأن لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، وترى “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” أن هذا الاحتياطي يكفي لإنتاج 3.7 مليار برميل سنوياً من المكافئ النفطي لمدة 70 عاماً.