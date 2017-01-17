الذهب يعاود الارتفاع مستفيداً من انخفاض الدولار

تواصل – وكالات:

ارتفع الذهب مستفيداً من هبوط الدولار؛ إثر القلق الناجم عن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة في عائدات السندات الأمريكية.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1212.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق 1219.43 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 1212 دولاراً للأوقية.

وكان ترامب تعهد في مستهل ولايته بوضع هدف “أمريكا أولاً”، بينما قالت إدارته: إنها ستنسحب من الاتفاقيات التجارية المهمة، أو تعيد التفاوض بشأنها؛ وهو ما أذكى مخاوف من أن تؤدي سياسة حمائية ينتهجها البيت الأبيض إلى تقليص التجارة العالمية.

ودفع هذا الغموض الدولار إلى التراجع لأدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر مقابل سلة من العملات، بينما انخفضت عائدات السندات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخراً، حيث يجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى هبوط تكلفة فرص حيازته حيث إنه لا يدر فائدة.