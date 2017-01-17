 «الصحة» تدمج إدارات الموارد البشرية لرفع أداء الموظف | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تدمج إدارات الموارد البشرية لرفع أداء الموظف

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«الصحة» تدمج إدارات الموارد البشرية لرفع أداء الموظف

تواصل – الرياض:

دمجت وزارة الصحة، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عدداً من الإدارات لرفع أداء الموظف الحكومي، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية.

ويأتي تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية لإعادة تسمية الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة إلى الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية.

كما شمل التعميم دمج الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، والإدارة العامة لتطوير الكفاءات في إدارة واحدة هي الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، ودمج الإدارة العامة لشؤون الموظفين والإدارة العامة للتقاعد، والإدارة العامة للتشغيل الذاتي في إدارة واحدة هي الإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية.

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