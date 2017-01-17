جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك سعود، مؤخراً، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة “أستاذ مساعد، ومدرس لغة” لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة؛ وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة بالجامعة.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الدكتور سعد الحسين، الراغبين إلى التقديم على الوظائف المذكورة، والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://dfpa.ksu.edu.sa/

وأشار الحسين إلى أن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادى الأولى.