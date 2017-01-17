«المياه الوطنية» ترد على شكوى انكسار خط المياه الرئيسي بالشفا

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكدت شركة المياه الوطنية، أنها تتقدم بخالص الشكر لصحيفة ‘‘تواصل‘‘ الإلكترونية، لحرصها الدائم على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وإسهامها مع الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف المهندس، فهد بن عبد الرحمن الحقباني، مدير وحدة أعمال الرياض بشركة المياه الوطنية، أنه رداً على ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الخميس 12 يناير 2017م بعنوان (سكان حي الشفا يشكون انكسار خط المياه الرئيسي منذ أسبوع)، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأوضح الحقباني، أن فرق الصيانة، قامت بعمل الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة انكسار خط المياه وقد تم إصلاحه وإعادة الضخ إلى وضعه الطبيعي، وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

مختتماً، هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

كانت الصحيفة، قد سلطت الضوءَ على عدد من سكان حي الشفا بالرياض، من انكسار خط إمداد المياه الرئيسي “ماسورة المياه الرئيسية” التي تغذي الحي، وذلك في شارع ابن البصر جنوبي مدينة الرياض.

ونقلت طلب مواطن، الجهات المعنية بتوجيه الشركة لإصلاح الانكسارات بشكل فوري وعاجل.