تعطي نتائج خاطئة.. «الغذاء والدواء» تحذر من أجهزة لقراءة «التخثر»

تواصل – سعود الخالد:

نبَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين والممارسين الصحيين إلى وجود خلل في أجهزة منزلية لملاحظة قراءات التخثر (سيولة الدم) من طرازي إن راشيو (INRatio)، وإن راشيو2 بي تي/ إنر (INRatio2 PT/INR)؛ ما قد يؤدي إلى قراءات خاطئة لمعدل تخثر الدم، وتأخير علاج المريض، أو إصابته إصابات خطيرة تهدد حياته.

ولفتت الهيئة إلى الاستدعاء الصادر لسحب أنظمة ملاحظة منزلية لقراءات التخثر (سيولة الدم) للطرازين إن راشيو (INRatio)، وإن راشيو2 بي تي/ إنر (INRatio2 PT/INR) المصنَّعة بواسطة شركة أليري إنك (Alere Inc).

وأوضحت أن هذه الأجهزة من الممكن أن تعطي قراءات منخفضة خاطئة لمعدل تخثر الدم (INR)، مقارنة بالنتائج الصادرة عن طريق المختبر؛ وذلك للمرضى الذين يعانون من حالات طبية معينة.

وأضافت أن استخدام الأجهزة المتأثرة قد يؤدي إلى تأخير علاج المريض، كما أنه من الممكن أن يتسبب في إصابات خطيرة تهدد حياته، لافتة إلى أن تلك المنتجات غير مرخصة من الهيئة، ولم يتم فسحها عبر المنافذ الحدودية، لكن قد يكون المستهلك حصل عليها من مصادر أخرى.

وأوصت “الهيئة” بالتوقف عن استخدام الجهاز، واستشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن للتحول إلى طريقة بديلة لملاحظة قراءات التخثر (سيولة الدم)، والتواصل مع الموزع، أو الممثل القانوني؛ لإعادة الجهاز والحصول على جهاز آخر مجاناً، والتخلص من الأجهزة غير المستخدمة.

وذكرت أن الممثل القانوني والموزع هي مؤسسة مدارات التقنية على الهاتف 00966112293142، والبريد الإلكتروني info@medicalorbits.com