عربيان يدخلان قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم

تواصل- وكالات:
دخل نجلا رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم، ليكونا أول شابين عربيين في القائمة.
وبحسب موقع “روسيا اليوم”، بلغت ثورة أيمن الحريري، أكثر من مليار دولار، فيما بلغت ثروة شقيقه، فهد الحريري، نحو مليار دولار.
أيمن الحريري
ثاني أصغر أبناء رجل الأعمال اللبناني رفيق الحريري، وحصل أيمن، البالغ من العمر 38 عاماً، على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، وتقدر ثروته الصافية بأكثر من مليار دولار، ليكون ضمن قائمة أصغر مليارديرات العالم.
فهد الحريري
وهو الابن الأصغر لرفيق الحريري، ويعمل فهد البالغ من العمر 35 عاماً، ضمن شركات التطوير العقاري وورث ثروته عن والده، والتي تبلغ نحو مليار دولار ليكون بين أصغر مليارديرات العالم.