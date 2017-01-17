عربيان يدخلان قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم

تواصل- وكالات:

دخل نجلا رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم، ليكونا أول شابين عربيين في القائمة.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، بلغت ثورة أيمن الحريري، أكثر من مليار دولار، فيما بلغت ثروة شقيقه، فهد الحريري، نحو مليار دولار.

أيمن الحريري