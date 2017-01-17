 جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد «الأحمري» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد «الأحمري» (صور)

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جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد «الأحمري» (صور)

تواصل- واس:

أدت جموع المصلين في جامع بهوان ببللحمر بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول سعد بن عبدالله آل عزمان الأحمري، أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة، الذي استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل قائد قاعدة الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن عبدالله العسيري ورئيس مركز الأثب يحيى الحياني وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ وتعازي سمو أمير منطقة عسير، وقائد المنطقة الجنوبية لذوي الشهيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الْعِزَّ والشرف دفاعًا عن الدين والْوَطَن ومقدساته.

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