 الأحساء.. الإطاحة بـ 5 آسيويين يُصنِّعون الخمور داخل منزل بالعويمرية | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحساء.. الإطاحة بـ 5 آسيويين يُصنِّعون الخمور داخل منزل بالعويمرية

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الأحساء.. الإطاحة بـ 5 آسيويين يُصنِّعون الخمور داخل منزل بالعويمرية

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت قوات الأمن بشرطة محافظة الأحساء، من الإطاحة بعدد من الوافدين من جنسية آسيوية كانوا يقومون بإعداد وترويج الخمور، داخل منزل سكني بحي العويمرية بالمحافظة، وذلك بناء على ما توفر من معلومات.

وتمكنت الشرطة -بفضل من الله- من مداهمة المنزل والقبض على المتهمين، الذي تبين أنهم خمسة وافدين بينهم امرأة، كما تم ضبط مصنع إعداد وتجهيز الخمور، والأدوات المخصصة لذلك، وكمية من المواد المسكرة قدرت بالتالي:

٩٦ برميلاً سعة ٢٥٠ لتراً

٣٤ جالوناً سعة ٢٥ لتراً

٩٩٦ قارورة سعة ١,٥ لتر

وجرى إيقاف المتهمين وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

 

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