 بلاغ مواطن يحبط تهريب 1.5 مليون قرص «إمفيتامين» | صحيفة تواصل الالكترونية

بلاغ مواطن يحبط تهريب 1.5 مليون قرص «إمفيتامين»

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بلاغ مواطن يحبط تهريب 1.5 مليون قرص «إمفيتامين»

 

تواصل – واس:

أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغاً من مواطن يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أنه تـم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على عدد 7 براميل بلاستيكية اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواءها على ما مجموعه 759‚604‚1 أقراص إمفيتامين، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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