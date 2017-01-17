الشورى يطالب «أموال القاصرين» و«النقد» بالوصول لورثة الحسابات الراكدة

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

طالب أعضاء في مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بسرعة وضع الخطة الشاملة والتي تتضمن إستراتيجيتها الاستثمارية، وتعاونها مع مؤسسة النقد العربي للوصول إلى ورثة أصحاب الحسابات الراكدة وتسليمهم الأموال.

وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الاثنين، بسرعة قيام الهيئة بإعداد اللائحة التنفيذية لأعمالها، وضرورة تعاونها مع مؤسسة النقد العربي للوصول إلى ورثة أصحاب الحسابات الراكدة وتسليمهم تلك الأموال.

وأشار عضو الشورى إبراهيم المفلح الهيئة إلى ضرورة توضيح أسباب تأخر نقل الهيئة بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى مثل وزارتي العدل والمالية، فيما طالب العضو الدكتور صالح الشهيب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالاستفادة من تجارب مؤسستي التقاعد والتأمينات في المجال الاستثماري.

وأبدى العضو الدكتور محمد القحطاني ملاحظة حول وجود تباين في قيمة بعض العقود التشغيلية للهيئة على أموال القاصرين، وتساءل عضو الشورى محمد العجلان عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها والتي تتضمن إستراتيجيتها الاستثمارية.

وأبدى عضو الشورى عبد العزيز المتحمي ملاحظة حول ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني بالهيئة، وتساءل عن مدى الحاجة لها.