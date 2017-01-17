موجز الظهيرة| لا صحة لإعادة هيكلة رواتب المعلمين.. وسيارة تقتحم صيدلية في الخُبر

تواصل ـ الرياض:

مصدر: لا صحة لإعادة هيكلة رواتب المعلمين

أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم، أن ما أُثير عن صدور تنظيم بشأن سُلّم ودرجات المعلمين أو إعادة هيكلة رواتبهم وخفضها، مجرّد “شائعة”، مشيراً إلى استمرار رواتب المعلمين والمعلمات كما هي دون خفضها إلا بعد تقاعدهم من العمل الميداني.

صباح اليوم.. سيارة تقتحم صيدلية في الخُبر

اقتحمت، صباح اليوم، سيارةٌ من نوع تويوتا “فورتشنر”، صيدليةً بحي الراكة في محافظة الخبر.وألحقت المركبة أضراراً بالصيدلية، شملت تحطم الزجاج الخارجي وتلفاً في محتويات الصيدلية، ولم تتضح تفاصيل الحادثة وأسبابها – حتى لحظة إعداد الخبر-.

النفط يتراجع بِفعل منصات الحفر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لأول مرّة منذ 3 جلسات له خلال اليومين الماضيين، على خلفية إضافة شركات الطاقة الأمريكية لأكبر عدد من منصات الحفر للإنتاج الجديد منذ نحو 4 سنوات.

تحذير لمرضى السكري: زراعة «الجذعية» جريمة طبية

كشف أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن 200 حالة مرضى سكري من الكبار والأطفال خلال خمسة أعوام عادوا من الخارج بخيبة أمل بعد إجراء زراعة الخلايا الجذعية في عدد من دول العالم منها أوكرانيا والصين والهند ولم تسجل أي حالة نجاح.

إندونيسيا.. احتجاجات ضد التحقيق مع رجل دين انتقد حاكم «جاكرتا» لإهانته الإسلام

نظّم نحو ألفين من أعضاء جبهة المدافعين عن الإسلام الإندونيسية، ومنظمات إسلامية أخرى، مسيرة صباح اليوم، احتجاجاً ضد تحقيقات شرطة جاكرتا مع زعيم الجبهة الشيخ حبيب رزق شهاب، على خلفية 3 مسيرات حاشدة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين قادها ضد تصريحات أهان فيها حاكم جاكرتا الإسلام.