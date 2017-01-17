 «تعليم الرياض»: بدء التسجيل للبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض»: بدء التسجيل للبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

0
«تعليم الرياض»: بدء التسجيل للبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الرياض، ممثلة في إدارة التدريب التربوي بنين وبنات، اليوم الاثنين، بدء التسجيل لبرامجها التدريبية الصباحية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1437/ 1438هـ.

وقال مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: إنّ التسجيل بدأ أمس الأحد للمعلمين، فيما يبدأ الخميس المُقبل للمعلمات، وينتهي قبل يوم من بداية كل برنامج تدريبي، منبهاً إلى أنّ التسجيل إلكترونيًا لشاغلي الوظائف التعليمية عبر البوابة الإلكترونية “نظام التدريب” للإدارة العامة للتعليم في المنطقة على العنوان: www.riyadhedu.gov.sa.

وذكر المانع، أنه يمكن للمعلم والمعلمة التسجيل في البرنامج، وطباعة إشعار القبول، وإنزال الحقيبة إلكترونيًا، ثمّ تقييم البرنامج بعد حضوره وطباعة الشهادة من خلال حسابه في البوابة الإلكترونية، كما انه يمكن لقائد وقائدة المدرسة من خلاله حسابهما في البوابة متابعة تسجيل البرامج التدريبية للمرشحين والمرشحات والموافق عليها، والاطلاع على حضور المعلم أو المعلمة للبرنامج التدريبي بعد نهايته.

شاهد ايضا

لمسة وفاء.. تكريم المتقاعدين في مدارس «سكاكا» (صور)

لمسة وفاء.. تكريم المتقاعدين في مدارس «سكاكا» (صور)

أكثر من 100 نزيل بسجون حائل يؤدون الاختبارات النصفية

أكثر من 100 نزيل بسجون حائل يؤدون الاختبارات النصفية

خلال عامين.. «إطعام» تحفظ 800 ألف «وجبة» في جدة

خلال عامين.. «إطعام» تحفظ 800 ألف «وجبة» في جدة

«تعليم جازان» تودع 21 مليون ريال في حسابات أولياء الأمور

«تعليم جازان» تودع 21 مليون ريال في حسابات أولياء الأمور

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>