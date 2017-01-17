«تعليم الرياض»: بدء التسجيل للبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الرياض، ممثلة في إدارة التدريب التربوي بنين وبنات، اليوم الاثنين، بدء التسجيل لبرامجها التدريبية الصباحية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1437/ 1438هـ.

وقال مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: إنّ التسجيل بدأ أمس الأحد للمعلمين، فيما يبدأ الخميس المُقبل للمعلمات، وينتهي قبل يوم من بداية كل برنامج تدريبي، منبهاً إلى أنّ التسجيل إلكترونيًا لشاغلي الوظائف التعليمية عبر البوابة الإلكترونية “نظام التدريب” للإدارة العامة للتعليم في المنطقة على العنوان: www.riyadhedu.gov.sa.

وذكر المانع، أنه يمكن للمعلم والمعلمة التسجيل في البرنامج، وطباعة إشعار القبول، وإنزال الحقيبة إلكترونيًا، ثمّ تقييم البرنامج بعد حضوره وطباعة الشهادة من خلال حسابه في البوابة الإلكترونية، كما انه يمكن لقائد وقائدة المدرسة من خلاله حسابهما في البوابة متابعة تسجيل البرامج التدريبية للمرشحين والمرشحات والموافق عليها، والاطلاع على حضور المعلم أو المعلمة للبرنامج التدريبي بعد نهايته.