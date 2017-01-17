إغلاق 41 شركة إندونيسية ترسل عمالة إلى المملكة

تواصل – الرياض:

كشف مصدر بالقنصلية الإندونيسية أن الجهات المسؤولة في بلاده أغلقت نحو 41 شركة متخصصة في إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة.

ولفت المصدر – وفقا لـ”الاقتصادية” – إلى أن هذا الإغلاق يأتي على خلفية مخالفات ارتكبتها تلك الشركات للأنظمة في توظيفهن بأعمال ليست منصوصا عليها في العقود.

وكشف المصدر أن بلاده تدرس جديا إرسال “ممرضات” إندونيسيات للعمل في القطاع الصحي في المملكة بعد حصولهن على التدريب المناسب خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن تم التعاقد مع عدد من المعاهد والمراكز والمستشفيات لتدريب الكوادر الإندونيسية.

وأوضح المسؤول أن التوقف عن إرسال العمالة المنزلية بعقود عاملات نظافة سيكون نهائياً، نظرا لأن العقود التي يتم إبرامها مع العاملات لتأجيرهن للعمل بالساعة أو اليوم أو الشهر أمر غير نظامي علاوة على المشكلات الكثيرة التي عانتها العاملات من خلال تلك العقود.