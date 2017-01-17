المواقع الساحلية مُهدّدة.. الحرارة تزيد ارتفاع مياه البحار 6 أمتار

تواصل ـ وكالات:

قال علماء: إنّ منسوب مياه البحار سيرتفع 6 أمتار على المدى البعيد بسبب ارتفاع الحرارة وذوبان مساحات جليدية واسعة، حيث ارتفع منسوب المياه في البحار بنحو 20 سنتيمتراً خلال السنوات المائة الماضية، وتدفقت على المحيطات نتيجة لذوبان جليد من غرينلاند إلى القارة القطبية الجنوبية، فيما افترضت دراسات كثيرة أن ارتفاع درجات الحرارة شرط لذوبان أسرع بكثير.

ونبّه الأستاذ في جامعة اكستر البريطانية أندرو واتسون، إلى أنه سيستمر الارتفاع ببطء حتى يكون لدينا وقت للتكيف، مستدركاً: لكن السيئ أن المياه ستغمر كل مواقعنا الساحلية في المدن بنهاية المطاف.

وذكرت دراسة نشرتها دورية “ساينس” أن درجات حرارة مياه البحار في حقبة دافئة طبيعية قبل 125 ألف عام لم تكن مختلفة عما هي عليه اليوم، منبهةً إلى أنّ النتائج التي توصل لها فريق بقيادة جيريمي هوفمان من جامعة ولاية أوريجون الأمريكية، تثير قلقاً لأن منسوب مياه البحار خلال آخر حقبة بين عصرين جليديين كان أعلى من ارتفاعه الحالي بما يتراوح بين 6 و9 أمتار”.

ودرس الخبراء الرواسب في قيعان البحار التي تحتوي على مؤشرات كيميائية عن درجات الحرارة في 83 موقعاً، حيث يمكن أن يستغرق الأمر قروناً أو آلاف السنوات من ارتفاع درجات الحرارة حتى تذوب مساحات واسعة من الجليد.