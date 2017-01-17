مسؤول أسترالي يكشف عن موقع حطام الطائرة الماليزية المفقودة

تواصل – وكالات:

رجَّح رئيس الإدارة الأسترالية التي تقود عملية البحث المعلقة، اليوم الاثنين، وجود حطام الطائرة الماليزية المفقودة “إم إتش 370” شمال منطقة البحث المحددة رسمياً في المحيط الهندي.

وكانت حكومات أستراليا وماليزيا والصين قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق البحث تحت الماء بعد مسح 120 ألف كيلومتر مربع من قاع المحيط، وذلك لعدم وجود معلومات موثوق بها.

وعادت السفينة المستخدمة في البحث “فوجرو إكواتور” إلى ميناء في مدينة بيرث عاصمة ولاية أسترالية الغربية اليوم الاثنين لتتلقى الشكر عن جهودها في مراسم حضرها وزراء من الدول الـ3.

وكان خبراء قد أوصوا الشهر الماضي بمواصلة البحث، قائلين إن الطائرة المفقودة يمكن أن تكون داخل حيز مساحته 25 ألف كيلومتر شمال منطقة البحث الرسمية.

وقال كبير مفوضي المكتب الأسترالي لسلامة النقل، جريج هود، الذي يقود عملية البحث “من المرجح بشكل كبير أن يكون حطام الطائرة داخل المنطقة التي تم تحديدها الآن بمعرفة الخبراء، ولكن ذلك غير مؤكد بشكل مطلق”.

وأضاف هود أن إدارته كانت تفضل مواصلة البحث وإنهاء الأمر بالنسبة لعائلات من كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة قد فقدت في 8 مارس 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها إجمالي 239 شخصاً، وانتقدت أسر ركاب الطائرة السلطات بسبب إعلان تعليق أعمال البحث التي كلفت الدول الـ3 أكثر من 150 مليون دولار.