موجز الصباح| «عمل جازان» يُحقق في فصل 6 موظفين.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها

تواصل – الرياض:

«الإنذار المبكر»: توقّعات بأتربة مُثارة تحد من الرؤية على 4 مناطق

توقّع نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، رياحاً نشطة وأتربة مثارة تحد من الرؤية على أربع مناطق في المملكة.

القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن لارتكاب جرائم سرقة بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 10 سوريين انتحلوا صفة رجال أمن للدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع “إيكو”.

«التعليم» تعتمد لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين

اعتمدت وزارة التعليم، تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين، تتولى وضع الإطار العام والتفصيلي لمؤشرات أداء المعلمين بشكل عام لكل تخصّص تدريسي بشكل خاص، مُحددةً نهاية أعمال اللجنة بنهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

متحدث «الأرصاد» يكشف حقيقة تعرض المملكة لأقوى موجة باردة

استنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني، المبالغة في طرح المعلومات عن الطقس بشكل غير منطقي.

وقال القحطاني في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، أمس الأحد: “نحن في فصل الشتاء أجواء المملكة باردة سجلنا درجات حرارة دنيا في موجات سابقة، هذه الموجة كالموجات السابقة أو حتى أقل منها في البرودة”.

الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها

وصفت والدة الفتاة “شادن”، التي اختفت في ظروف غامضة منذ أول من أمس الجمعة في حي طويق بالرياض، حادثة الاختفاء بالغامضة، فيما أطلق مغردون هاشتاقاً حمل وسم شادن “القحطاني مفقودة”.

الإطاحة بعمالة آسيوية تُصنّع الخمور في شقة بـ«الخفجي»

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنّ شرطة محافظة الخفجي، أطاحت بعمالة آسيوية قامت بتحويل شقة مستأجرة إلى وكر لتصنيع الخمور.

«عمل جازان» يُحقق في فصل 6 موظفين عبر رسائل «sms»

بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان، التحقيق في شكوى فصل 6 موظفين بإحدى شركات القطاع الخاص، عبر رسائل نصية “sms” على هواتفهم الجوالة.