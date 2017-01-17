 إندونيسيا.. احتجاجات ضد التحقيق مع رجل دين انتقد حاكم «جاكرتا» لإهانته الإسلام (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

إندونيسيا.. احتجاجات ضد التحقيق مع رجل دين انتقد حاكم «جاكرتا» لإهانته الإسلام (فيديو)

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إندونيسيا.. احتجاجات ضد التحقيق مع رجل دين انتقد حاكم «جاكرتا» لإهانته الإسلام (فيديو)

تواصل – ترجمة:

نظّم نحو ألفين من أعضاء جبهة المدافعين عن الإسلام الإندونيسية، ومنظمات إسلامية أخرى، مسيرة صباح اليوم، احتجاجاً ضد تحقيقات شرطة جاكرتا مع زعيم الجبهة الشيخ حبيب رزق شهاب، على خلفية 3 مسيرات حاشدة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين قادها ضد تصريحات أهان فيها حاكم جاكرتا الإسلام.

وتحرّك المتظاهرين من مسجد الأزهر إلى مقر الشرطة دعما للشيخ حبيب الذي قاد مؤخراً سلسلة من المظاهرات ضد حاكم جاكرتا، مطالبين بوقف تجريم علماء الدين، مؤكدين استمرارهم في دعم الأئمة والعلماء الذين يجري التحقيق معهم بناء على اتهامات موجهة ضدهم من أي جهة.

ويواجه حبيب، واحدة من بين 5 قضايا على الأقل رفعت ضده من بينها واحدة من مجموعة كاثوليكية، علماً بأنّ الأسبوع الماضي تمّ استجواب حبيب أكثر من 6 ساعات، بحسب صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية.

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