تراجع أرباح البنوك 20% خلال الربع الأخير من العام الماضي

تواصل ـ وكالات:

كشف خبراء اقتصاديون، عن تراجع الأرباح الصافية المجمعة للبنوك في المملكة خلال الربع الأخير من 2016م بنسبة 20%، مقارنة بنفس الفترة من 2015م.

وعزا تقرير شركة شعاع كابيتال، تراجع أرباح البنوك، إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 9%، واتخاذ مخصصات ضخمة من بعض البنوك.

وقال التقرير: إنّ المصاريف التشغيلية ارتفعت 29% على أساس سنوي مُتضمنةً المخصصات الائتمانية التي جنّبتها بنوك “العربي الوطني، الأول، ساب، وسامبا، الفرنسي، الرياض، الإنماء”.

وتوقعت “كابيتال استمرار ضغط المخصصات على أرباح القطاع في 2017 رُغم تراجع مخصصات الأهلي والراجحي والسعودي للاستثمار، مستشهدةً ببدء البنوك بتنظيف ميزانياتها ـ بحسب تعبيرها ـ، وفقاً لـ “العربية”.