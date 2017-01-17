 القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن لارتكاب جرائم سرقة بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن لارتكاب جرائم سرقة بالرياض

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القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن لارتكاب جرائم سرقة بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 10 سوريين انتحلوا صفة رجال أمن للدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع “إيكو”.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت يوم أمس الأحد بلاغاً عن قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع “إيكو”، ولخطورة ما أقدم عليه الجناة فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري مما أسفر عن القبض عليهم وعددهم (١٠) سوريين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه اتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكلون عصابة تمتهن انتحال صفة رجال الأمن وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات، وضبط بحوزتهم مواد مسروقة من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية.

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