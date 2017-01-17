«لايكا» تُطلق كاميرتها «M10» بِدقة 24 ميجابكسل

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “لايكا” الألمانية، كاميرتها M10 الجديدة، التي تعتمد على مستشعر الإطار الكامل “24 إلى 36 مم” بدقة وضوح تبلغ 24 ميجابكسل.

وأوضحت الشركة أن “M10” تزخر بنظام جديد للعدسات الدقيقة الذي يتيح للضوء إمكانية الوصول الجيّد للصمامات الثنائية الضوئية، حتى مع سقوط الضوء بشكل مائل.

ويوجد على الجانب الخلفي للكاميرا 4 أزرار أساسية للاستعمال، وشاشة بدقة 720×480 بكسل لمعاينة الصور وضبط الإعدادات، كما أنها تدعم شبكة WLAN اللاسلكية لنقل الصور لاسلكياً أو التحكم في الكاميرا عبر تطبيق الهواتف الذكية.

ورغم أن وظيفة الفيديو أصبحت من الوظائف القياسية في الكاميرات الرقمية، إلا أنه كاميرا M10 الجديدة، التي يبدأ سعرها من 6500 يورو، لا توفر وظيفة تسجيل مقاطع الفيديو لهواة التصوير الفوتوغرافي.