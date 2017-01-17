تعرّف على فترة استخدام فرشاة الأسنان

تواصل ـ وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأجهزة حماية ‫المستهلك: إن فرشاة الأسنان تتعرض لعوامل تُقلّل من عمرها ‫الافتراضي، مثل الاتصال اليومي بطبقة البلاك وبقايا الطعام.

وأوضحت “الرابطة” أن العوامل التي تؤثر على الفرشاة تتمثّل في تعرضها للهواء الدافئ الرطب في المرحاض، وبالتالي ظهور طبقة عضوية بين ‫شعيراتها.

‫وأوصت “الرابطة” بتغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر على أقصى تقدير، ‫مع مراعاة تغييرها قبل ذلك في حال أصبحت الشعيرات شعثاء.

‫ودعت “الرابطة” إلى تنظيف الفرشاة جيداً بعد كل استعمال، ووضعها في ‫وعاء بحيث تشير رأسها إلى أعلى كي تجف جيداً، مع مراعاة تنظيف الوعاء ‫من حين إلى آخر بالخل أو وضعه في غسالة الصحون للتخلّص من الطبقة ‫العضوية.