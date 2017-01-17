تعرّف على فترة استخدام فرشاة الأسنان

تواصل ـ وكالات:
قالت الرابطة الألمانية لأجهزة حماية المستهلك: إن فرشاة الأسنان تتعرض لعوامل تُقلّل من عمرها الافتراضي، مثل الاتصال اليومي بطبقة البلاك وبقايا الطعام.
وأوضحت “الرابطة” أن العوامل التي تؤثر على الفرشاة تتمثّل في تعرضها للهواء الدافئ الرطب في المرحاض، وبالتالي ظهور طبقة عضوية بين شعيراتها.
وأوصت “الرابطة” بتغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر على أقصى تقدير، مع مراعاة تغييرها قبل ذلك في حال أصبحت الشعيرات شعثاء.
ودعت “الرابطة” إلى تنظيف الفرشاة جيداً بعد كل استعمال، ووضعها في وعاء بحيث تشير رأسها إلى أعلى كي تجف جيداً، مع مراعاة تنظيف الوعاء من حين إلى آخر بالخل أو وضعه في غسالة الصحون للتخلّص من الطبقة العضوية.