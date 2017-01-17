تحذير لمرضى السكري: زراعة «الجذعية» جريمة طبية

تواصل – وكالات:

كشف أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن 200 حالة مرضى سكري من الكبار والأطفال خلال خمسة أعوام عادوا من الخارج بخيبة أمل بعد إجراء زراعة الخلايا الجذعية في عدد من دول العالم منها أوكرانيا والصين والهند ولم تسجل أي حالة نجاح.

وحذر “الأغا”، مرضى السكري الذين يخططون حاليا لتجربة الخلايا الجذعية من السفر للخارج، لافتا إلى أن مراكز طبية في الخارج تروج للزراعة تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار بحسب “عكاظ”، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وواتساب تتداول حاليا رسائل تدعو مرضى السكري لإجراء زراعة الخلايا الجذعية لإنهاء معاناة حقن الأنسولين، ومن بينها نحو مائة مركز في الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا الغربية والشرقية، الهند، الصين إلى جانب مراكز أخرى في الشرق الأوسط وتعمد كلها على نشر صور مرضى تزعم تحررهم من مرض السكري بعد إجراء الجراحة مع أن منظمة السكر العالمية تعتبر ممارسات تلك المراكز بأنها تجارب طبية على البشر وتتنافى مع مبادئ العلم وأخلاقياته وتربح من أوجاع المرضى.

وأضاف “الأغا”، أن البروفيسور جيمس طومسون هو أول من نمى الخطوط الأولية من الخلايا الجذعية قبل ستين عاماً، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن مازالت هناك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه العلماء في نجاح زراعة الخلايا داخل الجسم البشري ومن المحتمل أن يتغلب العلماء على هذه المعضلات بالنسبة لمريض السكري.