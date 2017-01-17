 «ترامب» مُهدّد بمواجهة القضاء لانتهاكه الدستور الأمريكي | صحيفة تواصل الالكترونية

«ترامب» مُهدّد بمواجهة القضاء لانتهاكه الدستور الأمريكي

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«ترامب» مُهدّد بمواجهة القضاء لانتهاكه الدستور الأمريكي

تواصل – ترجمة:

تُخطّط مجموعة ليبرالية أمريكية، اليوم الاثنين، لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة انتهاك الدستور الذي يمنعه من تلقي هدايا أو أموال من حكومات أجنبية.

وقالت المجموعة: إنّ “ترامب” يمتلك مباني وغرفاً مستأجرة من حكومات أجنبية يحصل من خلالها على أموال من تلك الحكومات مما يمثل انتهاكاً للدستور الذي يمنع ذلك.

وطالبت المجموعة بضرورة وقف كل التعاملات التجارية لمنظمة “ترامب” مع تلك الدول الأجنبية احتراما للدستور الأمريكي، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ورأت الصحيفة، أنه حال كُتب للدعوى القضائية النجاح فقد تضع عراقيل كبرى أمام استثمارات منظمة “ترامب” التي تؤجر مكاتب لشركات مملوكة للدول، فضلاً عن قاعات لسفارات أجنبية، كما أن تلك الدعوى قد تشكل إحراجاً للرئيس الأمريكي إذا كشفت عن التفاصيل الخاصة باستثماراته مع دول مثل الصين وروسيا.

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