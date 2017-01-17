جدة.. طرح 3 مشروعات للنقل العام أمام القطاع الخاص

تواصل – جدة:

وافقت اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في العاصمة المقدسة وجدة، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمير خالد الفيصل، على طرح 3 مشروعات للنقل العام في جدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، وهي: ترام الكورنيش ويمر بطريق كورنيش جدة الشمالي، والتاكسي البحري ويربط بين شرم أبحر ووسط وشمال جدة، وأخيراً جسر أبحر، الرابط بين أبحر الشمالية والجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي.

وأكد أمير مكة خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، ووزير النقل سليمان الحمدان، ووزير المالية محمد الجدعان، أهمية مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة وجدة كونه يقدم الخدمة الميسّرة لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

كما أكّد أهمية العمل على تنفيذ مشروعات النقل العام في مكة تسهيلاً لقاصدي المسجد الحرام من حجاج ومعتمرين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بحسب رؤية 2030، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المشروع في جدة كونها بوابة للحرمين ومحطة الوصول الأولى لضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية اكتمال الخدمات لتحقيق رؤية المملكة.

واستعرضت الموقف الحالي لمشروع النقل العام بالحلافات والقطارات في العاصمة المقدسة، وأهمية التنسيق بين مشروع النقل العام ومشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

إلى ذلك تمّ الانتهاء من التصاميم الخاصة بالنقل العام في جدة بنسبة 30%، كذلك تم تحديد 5 مواقع لمحطات متميزة لمحطات المترو في ميدان البيعة وسط جدة، وتقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” مع طريق المدينة، وطريق مكة القديم “كيلو 10″، ومحطة جوار عزيز مول والعرب مول.