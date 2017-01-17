 جدة.. سجن موظف 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال بسبب «رشوة» | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. سجن موظف 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال بسبب «رشوة»

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جدة.. سجن موظف 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال بسبب «رشوة»

تواصل – جدة:

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة، حكماً بسجن موظف “مُرتشٍ” 4 سنوات وغرامة 300 ألف،  ريال، فيما برأت آخرين تمت محاكمتهم على خلفية القضية.

وأدانت المحكمة الموظف بتهمة الرشوة والاشتغال بأعمال التجارة، وبرأته في الوقت ذاته من تهمة أخذ هدية عبارة عن سيارة من رجل أعمال بغرض إنهاء معاملات تخصّه لدى الدائرة الحكومية التي يعمل بها، بحسب “الوطن”.

وقال مصدر عدلي: إن المحكمة استقبلت مؤخراً قضية موظف يعمل مشرفاً في قطاع حكومي على مشروع خدمي شمال جدة، ويقوم بجولات ميدانية على عمال ينفذون المشروع لصالح القطاع الحكومي، حيث تمّ التحقيق مع متهم يعمل مديرا إداريا في الشركة المنفّذة للمشروع منح المشرف المبلغ والسيارة، وتعود تلك المعاملات لرجل أعمال وصاحب الشركة المنفذة للمشروع.

وأكد المصدر أن المشرف “المتهم الثاني” أنكر التهم الموجهة له، وأوضح أن الشركة المنفذة أعطته السيارة لتسهيل تنقلاته وجولاته الميدانية، وتم تسليمها بناء على العقد المبرم بين الشركة والقطاع الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الإداري “المتهم الأول” أنكر إعطاءه المتهم الثاني الذي يشرف على المشروع 300 ألف ريال، لافتاً إلى أن ما تمّ صرفه عبارة عن ميزانية لإنهاء المشروع وتمديد العقد.

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