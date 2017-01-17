 الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها

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الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها
الرياض

تواصل – الرياض:

وصفت والدة الفتاة “شادن”، التي اختفت في ظروف غامضة منذ أول من أمس الجمعة في حي طويق بالرياض، حادثة الاختفاء بالغامضة، فيما أطلق مغردون هاشتاقاً حمل وسم شادن “القحطاني مفقودة”.

وأوضحت أن ابنتها تعيش في منزل جدتها لأمها في حي طويق بالرياض بعد انفصال والديها، مبينة أن شادن التي تبلغ من العمر 14 عاماً هي أكبر أخواتها الثلاث، وكانت تلهو مع شقيقاتها حتى 11:30 من مساء الجمعة في منزل جدتها، وعند عودة أخواتها إلى داخل المنزل لم تكن برفقتهن، وسألت عنها واعتقدن أنها ذهبت إلى النوم في غرفتها.

وأضافت أم شادن: “وضعتُ العشاء وذهبت للبحث عنها فلم أجدها، فأبلغت الجهات الأمنية باختفائها الثانية فجرا، وأضافت أنها كانت تتوقع وصول الدفاع المدني للبحث عنها، معتقدة أنها سقطت في غرف الصرف الصحي”.

وأشارت الوالدة، إلى أنهم تلقوا اتصالات كثيرة للاستفسار والتأكد من أن الاختفاء حقيقي، وأوضحت أن ابنتها ذات شعر أسود وطولها 150سم تقريبا.

 

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