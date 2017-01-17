الإطاحة بعمالة آسيوية تُصنّع الخمور في شقة بـ«الخفجي»

تواصل – الخفجي:

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنّ شرطة محافظة الخفجي، أطاحت بعمالة آسيوية قامت بتحويل شقة مستأجرة إلى وكر لتصنيع الخمور.

وقال العقيد الرقيطي: إنّ معلومات توفرّت لشرطة الخفجي عن قيام وافد آسيوي بترويج الخمور، ومن ثمّ قام قسم التحريات والبحث الجنائي المختص بإعداد كمين له، وضبطه بالجرم وبحوزته عبوات مُعدّة للترويج.

وأضاف أنّه تم التحفّظ عليها وبالانتقال لسكنه، تم القبض على شريكيه من بني جلدته، حيث عثر بداخل السكن على مصنع بدائي لإعداد المسكر، وكمية من المواد المشتبه بأنها تحتوي على مسكرات، وتم إتلافها في الموقع وفق الضوابط والإجراءات اللازمة.

وأشار الرقيطي، إلى أنّه جرى إيقاف المتهمين، تمهيداً لإحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.