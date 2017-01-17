 «عمل جازان» يُحقق في فصل 6 موظفين عبر رسائل «sms» | صحيفة تواصل الالكترونية

«عمل جازان» يُحقق في فصل 6 موظفين عبر رسائل «sms»

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«عمل جازان» يُحقق في فصل 6 موظفين عبر رسائل «sms»

تواصل – جازان:

بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان، التحقيق في شكوى فصل 6 موظفين بإحدى شركات القطاع الخاص، عبر رسائل نصية “sms” على هواتفهم الجوالة.

وقال بندر محمد أبوربطة ـ أحد الموظفين المفصولين ـ: إنه تلقى و5 من زملائه في العمل رسالة من التأمينات تفيد باستبعادهم وفصلهم من وظائفهم في الشركة بتاريخ 6/‏‏1/‏‏2017 بموجب المادة 77 من نظام العمل بحسب “عكاظ”.

وأوضح أبوربطة، أن الاستغناء عنه وزملائه تم بطريقة مفاجئة دون مراعاة لظروفهم المادية أو الأسرية، لاسيما وأن البعض منهم ملتزم بأقساط شهرية.

ولفت إلى أنهم تلقوا رسالة من مكتب عمل جازان بعد أن تقدموا بشكوى إليه تفيد بتحديد موعد جلسة للتسوية الودية، فيما طلبت منهم الشركة توقيع إبراء ذمة ليتم ايداع مستحقاتهم المالية في حسابهم البنكية لتنتهي علاقتهم بها، الأمر الذي زاد تخوفّهم من خسارة وظائفهم وحقوقهم.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم فرع وزارة العمل في جازان شريفة الزهراني، أن هيئة التسوية العمالية تنظر في شكوى الموظفين، وحدّدت موعدا للبت فيها بحضور أطراف العمل.

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