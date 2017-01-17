والد «طفلة القصيم» المختطفة: ابنتي بصحة جيدة وتتلقى الرعاية بالمستشفى

تواصل – القصيم:

أكد والد طفلة الـ3 سنوات التي تم استعادتها بعد اختطافها يوم الأربعاء الماضي أن ابنته تتلقى عناية خاصة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، لافتا إلى أنها تتمتع الآن بصحة جيدة.

وأشاد الأب، وهو آسيوي الجنسية، بحسب “عكاظ”، بجهود شرطة منطقة القصيم التي نجحت في الوصول للخاطف الذي تجرأ على خطفها من أمام والدها في حي الخبيب وسط بريدة الساعة الـ 11 والنصف صباحا.

وقال الأب “تواصلت على الفور مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن مواصفات الخاطف ونوع السيارة، وقد عشنا حالة رعب وخوف على الصغيرة حتى تم العثور عليها بفضل من الله ثم بجهود رجال الأمن في بريدة”.

وشدد الأب الذي يعمل منذ سنوات في بريدة على أن التصرف يعتبر دخيلا على المجتمع ولا يمثله وقال “أشكر كل من تعاطف معنا كما أشكر الأجهزة الأمنية على نجاحها في القبض على الخاطف واتخاذ اللازم حياله بعد تفاعل أمني كبير”.