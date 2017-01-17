قريبا.. «علم» تطلق خدمة «موجز» لمعرفة سجل السيارات المستعملة كاملا

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة ‘‘علم‘‘ للمنتجات الإلكترونية والحلول التقنية، عن إطلاقها قريبًا برنامج ‘‘موجز‘‘ الذي يساعد المواطنين في معرفة سجل السيارات المستعملة كامل قبل شرائها.

من جهته قال المتحدث باسم الشركة ماجد العريفي، ‘‘إن خدمة ‘‘موجز‘‘ تقدم لمشتري المركبة تاريخاً متكاملاً عن حال المركبة، سواء الأمنية أم الفحص الدوري، أم حتى الحوادث وعدد الملاك السابقين، وإذا كانت مؤمنة أم لا، أو عليها إشكالات نظامية أو قانونية، ومن هو مالك السيارة؟ وهل بالإمكان نقلها أم لا؟ وعدد الكيلومترات المسجلة في الفحص الدوري، ما يعطي المشتري تصوراً كاملاً عن المركبة‘‘ بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأكد العريفي، أن الخدمة تساعد في تفادي وجود أي تلاعب في معلومات المركبة، ليحصل المشتري على معلومات رسمية، ما يساعده في اتخاذ قرار الشراء من عدمه، ويحقق الموثوقية في قطاع السيارات المستعملة، ما يرفع مستوى التجارة في سوق السيارات المستعملة.

وأوضح، أن البرنامج سيطرح في بوابة متكاملة، وسيتاح للمواطنين والمقيمين، وسيتبعه طرح تطبيق متكامل يساعد الناس في شكل كامل.