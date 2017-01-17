بمجموع 10 ملايين.. المملكة الرابع عالميا في استقبال الوافدين

تواصل – الرياض:

أظهرت بيانات حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المملكة رابع أكثر دول العالم استقبالا للمهاجرين (الوافدين) بعد كلّ من الولايات المتحدة، وألمانيا، وروسيا، فيما حلت الإمارات سادسا.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت الهند دول العالم تصديرا للمهاجرين، تلتها كل من المكسيك، وروسيا، والصين، بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

ووفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، حجزت السعودية رابع أكثر دول العالم استقبالا للوافدين بعد أن بلغ الوافدون لديها نحو 10.19 مليون نسمة، بحسب بيانات صادرة في شهر (يناير) الجاري.

ووفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم استقبالا للوافدين بنحو 46.6 مليون نسمة، تلتها ألمانيا بنحو 12 مليون نسمة، وحلت روسيا ثالثا باستقبالها 11.6 مليون وافد.

وجاءت السعودية رابعا باستقبالها نحو 10.19 مليون وافد، ثم المملكة المتحدة بنحو 8.5 مليون وافد، وسادسا الإمارات بنحو 8.1 مليون وافد، وفي المركز السابع جاءت كندا بنحو 7.8 مليون وافد.

على الجانب الآخر، جاءت الهند أكثر دول العالم تصديرا للمهاجرين بنحو 15.6 مليون مهاجر، تلتها المكسيك بنحو 12.3 مليون مهاجر، وحلت روسيا ثالثا بتصديرها 10.6 مليون مهاجر.