 برلماني مصري يطالب بوقف العمرة 5 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

برلماني مصري يطالب بوقف العمرة 5 سنوات

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برلماني مصري يطالب بوقف العمرة 5 سنوات

تواصل- وكالات:

قال النائب محمد على عبده، عضو اللجنة السياحة بمجلس النواب المصري، إن عدد المعتمرين المصريين سنويًا يقدر بنحو مليون و350 ألف، مشيرًا إلى أن تلك الأعداد تكلف الدولة 54 مليار ريال.

وطالب عبده، الدولة المصرية بوقف رحلات العمرة لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة المصرية واقتراضها من عدد من الدول يستدعيها لاتخاذ هذا القرار، مضيفا أن الجهاد في سبيل الوطن لا يقل قيمة عن الجهاد فى سبيل الله، حسب تعبيره.

ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، وفقا لـ”اليوم السابع”، على أنه ليس ضد فريضة الحج أو العمرة ولا يدعو إلى إلغائها، مشيرًا إلى أن مطالبته تأتي للحد من ظاهرة تكرار رحلات الحج والعمرة وتقنينها للانتفاع من تلك الأموال في الأعمال التنموية التي تخدم المواطنين والبلد.

 

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