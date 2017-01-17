المملكة تفتقر لعيادات «الشيخوخة».. ومريض «ألزهايمر» يتكلف 2000 ريال يوميا

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كشف الدكتور لؤي باسودان، عضو الجمعية السعودية لمرض الزهايمر استشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أن المراكز والعيادات المتخصصة في أمراض الشيخوخة والزهايمر قليلة جدا في المملكة، ولا تغطي تزايد وتنامي مرضى الزهايمر.

وأضاف باسودان، أن معظم المستشفيات الحكومية والخاصة لا توجد لديها عيادات أمراض الشيخوخة، مشيرا إلى أن تكلفة مريض الزهايمر في الحالة المتأخرة مكلفة، لكونها تحتاج إلى الإقامة في المستشفى، وتتراوح تكلفتها بين 1500 و2000 ريال يوميا.

وأكد باسودان أن من أهم خطوات الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر زيادة أعداد العيادات المتخصصة في أمراض الشيخوخة، كما أن هناك توجها في المستقبل لزيادة مراكز الرعاية الصحية لمرضى الزهايمر، وفقا لـ”الوطن”.

وقال باسودان إن معظم المدن الكبيرة في المملكة لا توجد لديها عيادات ولا أقسام أمراض الشيخوخة، لافتا إلى وجود نقص شديد في الكوادر الطبية المتخصصة في أمراض الشيخوخة.