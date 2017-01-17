بالصور.. طائرة لـ«الخطوط السعودية» تجذب الأنظار في مطار أتاتورك بتركيا

تواصل – وكالات:

جذبت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من طراز (بوينج 777)، أنظار العاملين والمسافرين في مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية، بعد أن شاهدوا صوراً للكعبة والحرم الشريف، بالإضافة لبعض معالم المملكة مطبوعة على هيكلها الخارجي.

وبادر العديد من العاملين في المطار فور هبوط الطائرة بالتقاط الصور بجوارها، معربين عن سعادتهم لرؤية تصميم الكعبة المشرفة قِبلة المسلمين بهذا الشكل الفريد على جوانب الطائرة.

ولم تعلق الخطوط الجوية السعودية، عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية، على التصميم الجديد الذي نشره العديد من وسائل الإعلام التركية على صفحاتها ولاقى إعجاب كثير من متابعيها.