4 قواعد بسيطة لتنظيم نوم الطفل

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الأمهات من قلق الطفل خلال الليل، وعدم قدرته على النوم بشكل هادئ، والاستيقاظ في فترات متقطعة خلال فترات نومه.

وتقدم استشارية الأمومة والطفولة رولا قطامي أبو جابر نصائح هامة لتنظيم نوم الطفل، ومساعدته على تنظيم فترات نومه على النحو التالي:

اتباع روتين معين للنوم: وذلك عبر عدة خطوات، مثل تحديد موعد ثابت للنوم، بين الساعة 7:30 و8:30 مساءً، وربط موعد النوم بشيء محبب للطفل، مثل سماع قصة، وتحميم الطفل قبل النوم، شريطة أن لا تتجاوز مدة الحمام عشر دقائق، وأيضاً يفضل إلباس الطفل لباساً محدداً للنوم.

وجبة الطعام: وتنصح قطامي بأن تكون وجبة الطعام الأخيرة “العشاء” للطفل قبل نصف ساعة على الأقل من وقت النوم.

الشمس والحركة: يفضل إتاحة الفرصة للطفل للحركة، والتعرض للشمس خلال النهار؛ إذ كلما تحرك الطفل أكثر، وتعرض أكثر للشمس، نام بشكل أفضل في الليل.

القيلولة خلال النهار: تساعد على تنظيم نوم الطفل في الليل، مع الإشارة هنا إلى أن الأطفال من عمر ستة أشهر إلى ثلاث سنوات يحتاجون من قيلولتين إلى ثلاث خلال النهار.