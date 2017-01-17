«زرع الذكريات» تجربة بريطانية جديدة تثبت اختلاق المواقف

تواصل ـ وكالات:

أجرى باحثون بريطانيون تجربة ‘‘لزرع الذكريات‘‘ شارك فيها أكثر من 400 شخص، عمل خلالها الباحثون على قص وقائع خيالية ووهمية على مسامع المشاركين، لم تحدث أبداً في حياتهم.

ومن بين هذه الوقائع التي تحدث عنها المبحوثون، ركوب منطاد خلال فترة الطفولة، أو إيقاع المعلم في موقف محرج، أو التسبب في حادثة بطريقة عفوية خلال حفل زواج، وإثر ذلك، طلب الباحثون من هؤلاء الأشخاص تصور هذه الأحداث لعدة مرات.

ووفقاً لمجموعة أخرى من الباحثين في جامعة وارويك في كندا حسب هافينغتن بوست، تبين أن حوالي 50% من هؤلاء المشاركين أصبحوا يعتقدون خلال فترة من الزمن، وفي آن واحد، أن هذه الوقائع قد حدثت فعلاً في حياتهم.

وأضاف الباحثون: أن نتائج التجربة كشفت أيضاً عن أن الذاكرة الجماعية للأشخاص، يمكن أن تولد معلومات خاطئة بسبب تأثيرات خارجية، على غرار بعض الأخبار الكاذبة.

وتؤكد مؤلفة الدراسة، الدكتورة كيمبرلي واد، من ‘‘جامعة وارويك‘‘ أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على خلق الذكريات والمعتقدات الخاطئة، مثل أن تطلب من شخص ما أن يتخيل لعدة مرات أحداثاً هي في الأساس خيالية وملفقة، أو رؤية صور لتحديث ذاكرتهم، مضيفة أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى فهم سبل تفاعل هذه العوامل.