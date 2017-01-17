 عضوات لجنة «أصدقاء المرضى» يتفقدن احتياجات المنومات بمستشفى الملك سعود | صحيفة تواصل الالكترونية

عضوات لجنة «أصدقاء المرضى» يتفقدن احتياجات المنومات بمستشفى الملك سعود

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عضوات لجنة «أصدقاء المرضى» يتفقدن احتياجات المنومات بمستشفى الملك سعود

تواصل – راضي الزويد:

قامت عضوات اللجنة الاجتماعية في الفريق النسائي بلجنة أصدقاء المرضى بزيارة المريضات المنومات بأقسام الجراحة، والباطنية، وأمراض النساء والولادة، والأطفال، بمستشفى الملك سعود بعنيزة، وقمن بالاطمئنان على الحالة الصحية لهن، وتفقدن احتياجاتهن ومتطلباتهن؛ وذلك استكمالاً لمنظومة العطاء والبذل.

وعبرن المريضات بكل أريحية عن سعادتهن بزيارة العضوات وسؤالهن عن أحوالهن، حيث قامت كل من: لولوة الصويان، ومنى الأصقة، وندى الدهام بتدوين ملاحظات المريضات، بكل حب، وقدمن لهن الورود داعيات بأن يمن الله عليهن بالشفاء العاجل.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي تبعاً للخطة السنوية للجنة الاجتماعية والتي تتضمن تنفيذ زيارات دورية للمرضى المنومين بالمستشفيات؛ بهدف الوقوف إلى جانبهم، وبحث احتياجاتهم، وإدخال السرور إلى قلوبهم؛ تحقيقاً لأحد أهم أهداف اللجنة وهو العمل على راحة المرضى.

وتقدمت عضوات اللجنة بخالص شكرهن وتقديرهن لمستشفى الملك سعود، ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية على تعاونهم، وحسن استقبالهم، كما شارك في الزيارة الطفلتان عذب السمنان، وميار الوليد.

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