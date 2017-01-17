الاحتلال الصهيوني يستحدث وحدة قتالية خاصة لمواجهة «حماس»

تواصل – وكالات:

أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني وحدة جديدة تحت اسم “القوة الحمراء” من عناصر في الاحتياط؛ لتدريب الجنود على القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”؛ تحسباً لمواجهة قادمة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: إن “جيش الاحتلال أقام سرايا تحاكي (حماس)، وسيجهزها بعبوات ناسفة، وملابس للحركة، وبنادق قناصة، كما أقام الجيش في قواعد التدريبات أنفاقاً قتالية وكثَّف من تنفيذ التدريبات في القرى والمدن”.

وأضافت: أن جيش الاحتلال يسعى إلى شراء العتاد الذي يحاكي عتاد وأسلحة “حماس” من بدلات عسكرية، وأعلام، وعبوات ناسفة، وكوفيات، وجلابيات، وأقنعة للوجه، وتقليد الكلاشنكوف، وقاذفات المضادة للدروع من طراز الكورنت وساغر.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يسعى أيضاً لتقليد صواريخ القسام، وبنادق القناصة من طراز دريجونوف؛ وذلك بهدف تطوير القدرة لدى الجندي على فهم كيفية مظهر العدو، ورفع القدرة على كيفية المواجهة من خلال محاكاة الأرض والعدو اللذين يحتاجهما القادة والمقاتلون.