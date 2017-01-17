قريباً.. انطلاق منافسات «الشاشة لك» للأفلام القصيرة بجوائز مالية

تواصل – الرياض:

تستعد شبكة قنوات المجد للكشف عن النسخة الرابعة من برنامج “الشاشة لك”، وهو برنامج تلفزيوني تنافسي جماهيري عبر شاشة القناة، يقدم البرنامج علي العزازي في منافسة تعد أكبر جائزة عربية للأفلام القصيرة.

ويهدف البرنامج لمتعة المشاهدة، والمنافسة الجادة الهادفة، حيث يجعل المشاهدين هم أبطال الشاشة، ويحولهم إلى مشاهدين منتجين في الوقت ذاته؛ ويترك لهم الشاشة ليحكوا قصصهم ويوصلوا رسائلهم على اختلاف مجالاتها وتفاوت مستوياتها، من خلال مشاركتهم بأفلام قصيرة جداً (لا تزيد عن 5 دقائق) ينتجونها بأنفسهم ومع فرقهم، ثم يرسلونها إلى البرنامج، لتتم مكافأة الفيلم الأفضل؛ بناء على رأي المشاهدين ولجان التحكيم.

ويتميز الموسم الجديد بتخصيص يوم للأفلام المصورة بالهواتف المحمولة، مع تأهل الفائز في هذا اليوم إلى النهائي وتساوي فرصته للفوز بالجائزة الكبرى مع غيره من الأفلام المتأهلة.

وكان البرنامج الذي انطلقت أولى نسخه في رمضان من عام 1431 هـ، استقبل خلال المواسم الماضية أكثر من 3500 مشاركة، رُشح للعرض منها 190 مشاركة، معظمها منتجة خصيصاً للبرنامج، وقد حظيت العديد من الأفلام المشاركة بمشاهدات يوتيوبية عالية بل مليونية، تخطت إحداها الـ٦ ملايين مشاهدة بعنوان: (قلب طفلة)، وتخطت أخرى ٤ ملايين مشاهدة بعنوان: (وقفة)، وثالثة زادت عن ١.٨ مليون مشاهدة بعنوان: (آكلي لحوم البشر).

وللمشاركة في فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة، والحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقع “الشاشة لك” عبر (هذا الرابط).