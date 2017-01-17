خلال عامين.. «إطعام» تحفظ 800 ألف «وجبة» في جدة

تواصل – جدة:

عقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة اجتماعاً مع جمعية “إطعام” في مقر الهيئة بجدة؛ بهدف إطلاق حزمة مبادرات في مجال حفظ فائض الطعام في قطاع الفندقة.

وأوضح وفد جمعية “إطعام” أن ما تم حفظه من الأطعمة خلال العامين الماضيين منذ تأسيس الجمعية بجدة وحدها، بلغ أكثر من 800 ألف وجبة، وذلك خلال العرض التفصيلي عن أنشطة وإنجازات الجمعية خلال العامين الماضيين، فيما تمتلك الجمعية أربع سيارات مبردة، و35 فرداً يعملون يومياً على حفظ الأطعمة.

ودعا مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، المستثمرين في قطاع الفنادق للاستفادة من تجربة جمعية “إطعام”، عند تصميم المطاعم الخاصة بفنادقهم، إضافة إلى مشاركة الفنادق في الرسائل التوعوية عبر وضع منشورات الجمعية الخاصة بطرق حفظ الطعام في استقبال الفنادق.

وكانت الجمعية قد شاركت مع الهيئة في برنامج “كيف تكون قدوة؟” الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر المشاركة في أعمال ورشتي عمل بفندقي هيلتون وسوفيتيل “كيف يكون موظف الفندق قدوة؟” تضمنت مشاركة “إطعام” عبر محاور كيف نكون قدوة في حفظ الطعام وآلية العمل التطوعي مع فرق إطعام.

يشار إلى أن جمعية “إطعام” مؤسسة غير ربحية متخصصة في حفظ النعمة، بدأت كمبادرة من مجموعة رجال أعمال بالمنطقة الشرقية؛ بهدف حفظ النعمة من الهدر، وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم، وتطبيقها في المملكة بطريقة احترافية، تعمل على إشاعة الوعي ونشر ثقافة حفظ النعمة في مجتمعنا من خلال إقامة معارض تثقيفية عن أهمية حفظ النعمة، بالإضافة لعقد اتفاقيات مع الفنادق، وقاعات الأفراح لتعبئة وتوزيع الطعام الفائض، بأفضل معايير الجودة والسلامة العالمية.